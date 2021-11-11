Умер барабанщик группы The Moody Blues Грэм Эдж

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Сооснователь и барабанщик британской рок-группы The Moody Blues Грэм Эдж скончался в возрасте 80 лет.
Умер барабанщик группы The Moody Blues Грэм Эдж
  • Reuters

Об этом сообщает The Sun.

По данным издания, группа The Moody Blues была создана ещё в 1964 году и считается одной из самых старых действующих рок-групп в мире.

Уточняется, что Эдж прекратил ездить с гастролями в 2018 году. При этом он являлся единственным участником группы из первоначального состава.

Ранее стало известно, что один из основателей и бывший вокалист британской регги-группы UB40, Теренс Уилсон, выступавший под псевдонимом Астро, скончался в возрасте 64 лет.

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