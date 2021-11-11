В Москве рассказали о ходе строительства нового корпуса Третьяковки

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В Москве рассказали о ходе строительства нового корпуса Третьяковской галереи.
В Москве рассказали о ходе строительства нового корпуса Третьяковки
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Об этом сообщает kp.ru.

Пятиэтажное здание с конференц-залом и кафе должно было появиться в 2018 году, однако строительство возобновилось в 2021-м. Обязательства возложили на новую федеральную структуру — «Единый заказчик в сфере строительства».

В настоящее время уже возведено здание площадью более 35 тыс. кв. м.

«В новом корпусе планируют разместить большое фондохранилище, несколько выставочных залов и реставрационные мастерские», — заявила Наталья Зарубина, директор департамента строительства объектов культуры компании «Единый заказчик в сфере строительства».

По её словам, облицовку фасадов планируется завершить до конца 2021 года.

Новый корпус соединят с историческим зданием галереи с помощью «парящего моста» — надземного перехода на высоте около 15 м.

Ранее RIA56 сообщал, что в Оренбургской области акцию «Ночь искусств», проходившую в онлайн-формате, посетили более 80 тыс. человек.

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