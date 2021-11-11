В Москве рассказали о ходе строительства нового корпуса Третьяковки
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Об этом сообщает kp.ru.
Пятиэтажное здание с конференц-залом и кафе должно было появиться в 2018 году, однако строительство возобновилось в 2021-м. Обязательства возложили на новую федеральную структуру — «Единый заказчик в сфере строительства».
В настоящее время уже возведено здание площадью более 35 тыс. кв. м.
«В новом корпусе планируют разместить большое фондохранилище, несколько выставочных залов и реставрационные мастерские», — заявила Наталья Зарубина, директор департамента строительства объектов культуры компании «Единый заказчик в сфере строительства».
По её словам, облицовку фасадов планируется завершить до конца 2021 года.
Новый корпус соединят с историческим зданием галереи с помощью «парящего моста» — надземного перехода на высоте около 15 м.
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