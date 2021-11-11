Fox News: имя Алека Болдуина упоминается в иске члена съёмочной группы фильма «Ржавчина»
- Reuters
Об этом пишет Fox News.
В документе говорится, что халатность указанных в иске лиц вызвала у Светного «серьёзные эмоциональные страдания».
В иске светооператор утверждает, что Болдуин «был обязан» обращаться с револьвером, который ему передали, как с заряженным оружием.
По словам Светного, пуля «едва» не попала в него самого.
21 октября Болдуин на съёмках вестерна «Ржавчина» в Нью-Мексико произвёл выстрел, жертвой которого стала оператор Галина Хатчинс.
После инцидента актёр добровольно пришёл в отделение полиции.