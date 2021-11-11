Fox News: имя Алека Болдуина упоминается в иске члена съёмочной группы фильма «Ржавчина»

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Имена актёра Алека Болдуина, оружейницы Ханны Гутьеррес-Рид, а также первого помощника режиссёра фильма «Ржавчина» Дэвида Холлса упоминаются в иске, который подал в суд светооператор Серж Светной, работавший на съёмочной площадке вестерна.
Fox News: имя Алека Болдуина упоминается в иске члена съёмочной группы фильма «Ржавчина»
  • Reuters

Об этом пишет Fox News.

В документе говорится, что халатность указанных в иске лиц вызвала у Светного «серьёзные эмоциональные страдания». 

В иске светооператор утверждает, что Болдуин «был обязан» обращаться с револьвером, который ему передали, как с заряженным оружием.

По словам Светного, пуля «едва» не попала в него самого.

21 октября Болдуин на съёмках вестерна «Ржавчина» в Нью-Мексико произвёл выстрел, жертвой которого стала оператор Галина Хатчинс.

После инцидента актёр добровольно пришёл в отделение полиции.

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