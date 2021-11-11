Синоптик предупредила о неустойчивой погоде в Москве на неделе

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT, какая погода ожидается в столичном регионе в ближайшие несколько дней.

«То, что сегодня сформировалось, это временный снежный покров. Всё-таки мы сегодня ожидаем, что пройдут осадки в виде дождя, и этот дождь разобьёт тот снег, который выпал за ночь. Дневная температура будет положительной, что будет способствовать таянию снега. В последующие дни погода будет неустойчивой, типичное состояние предзимья. То есть практически в течение пятницы и субботы у нас будут приниматься осадки: то есть это будет и дождь, и мокрый снег. Значительного количества осадков мы не ожидаем», — пояснила Позднякова.

Она отметила, что завтра, 12 ноября, днём температура в Москве составит +3...+5 °С, по области от — +1 до +6 °С.

«13 ноября ночная температура в городе — +1...+3 °С, дневная — +2...+4 °С. Уже фазу снега мы ожидаем во второй половине дня воскресенья. Ночь будет без осадков, уже более морозная, чем накануне. До -4 °С температура будет понижаться, и дневная температура — около 0 °С. Местами будет наблюдаться небольшой снег. Начиная со следующей недели атмосферное давление будет резко расти, а это говорит о том, что в ночные часы морозы будут крепнуть. Уже на следующей неделе в ночные часы — -7...-2 °С, дневная температура тоже слабоотрицательная — -3...-1 °С и не исключён местами небольшой снег», — предупредила синоптик.

По её словам, нельзя назвать такую погоду началом зимнего периода, поскольку ноябрь «характеризуется сменой процессов».

«Поэтому не исключено, что тепло к нам ещё вернётся. Во всяком случае, тепло в понятии положительная температура в дневные часы», — заключила эксперт.

Ранее сообщалось, что в Москве в четверг, 11 ноября, ожидается до +4 °С.