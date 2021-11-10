Дизайнер Нахапетов назвал осенние тренды в мужской одежде

Дизайнер Артур Нахапетов назвал осенние тренды в мужской одежде.

«В гардеробе у мужчины обязательно должна быть хорошая универсальная куртка. Любая одежда для зимы и осени должна быть тёплой и комфортной. Для делового стиля ещё подойдёт пальто или полупальто, но это больше для официальных встреч и работы», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, в этом году в моде пальто в стиле smart casual. Ещё одной универсальной моделью Нахапетов считает парку.

«Что касается верха — это может быть лонгслив или свитер в стиле casual. Если деловая встреча, то это рубашка», — полагает эксперт.

Нахапетов также рекомендовал носить вязаные шапки. Кроме того, по словам дизайнера, сейчас в моде кроссовки и кеды с мехом, которые можно сочетать с деловой одеждой.

Как добавил эксперт, классикой в цветовой гамме остаются серый, коричневый, чёрный и темно-синий. Модными являются пастельные тона и принты, заключил он.

Ранее стилист и дизайнер Владислав Лисовец в беседе с Nation News рассказал о модных трендах зимы сезона-2021/22.