Юрий Стоянов рассказал о качествах Виктора Сухорукова

Короткая ссылка
Актёр Юрий Стоянов рассказал о качествах своего коллеги Виктора Сухорукова, который 10 ноября празднует 70-й день рождения.
Юрий Стоянов рассказал о качествах Виктора Сухорукова
  • РИА Новости

«Для меня он отличается от всех остальных. Витя прошёл очень тяжёлый, страшный, тернистый путь к своему успеху. Поэтому этим успехом он очень-очень дорожит», — заявил Стоянов в беседе с ФАН.

По его мнению, Сухоруков предназначен для актёрского служения.

Как отметил Стоянов, его коллега — совершенно уникальный человек и потрясающий друг, ни на кого не похожий артист.

Ранее актёр Анатолий Журавлёв в беседе с Nation News рассказал о дружбе с Сухоруковым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить