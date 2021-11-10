Юрий Стоянов рассказал о качествах Виктора Сухорукова

Актёр Юрий Стоянов рассказал о качествах своего коллеги Виктора Сухорукова, который 10 ноября празднует 70-й день рождения.

«Для меня он отличается от всех остальных. Витя прошёл очень тяжёлый, страшный, тернистый путь к своему успеху. Поэтому этим успехом он очень-очень дорожит», — заявил Стоянов в беседе с ФАН.

По его мнению, Сухоруков предназначен для актёрского служения.

Как отметил Стоянов, его коллега — совершенно уникальный человек и потрясающий друг, ни на кого не похожий артист.

Ранее актёр Анатолий Журавлёв в беседе с Nation News рассказал о дружбе с Сухоруковым.