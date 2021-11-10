Выставка «Два века Достоевского» откроется 12 ноября в Петербурге

Выставка «Два века Достоевского» откроется в пятницу, 12 ноября, в Михайловском замке в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Комитета по культуре.

Каждый зал оформлен в определённой тематике — например, «Петербург», «Европа», «Преступление и наказание».

На выставке будут представлены картины, упоминавшиеся в романах Достоевского, вещи писателя, портреты и первые издания книг из собраний Российской государственной библиотеки, Литературно-мемориального музея Ф.М. Достоевского и из Пушкинского Дома.

Экспонаты также предоставили Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей, Государственный музей истории Петербурга и другие учреждения.

Посетить выставку можно до 14 февраля 2022 года.

Ранее НТВ передавал, что в петербургском театре «Мастерская» поставили новую версию «Бесов» Достоевского.