Названы города России с наибольшим количеством точек общепита на тысячу жителей

Стали известны города России с наибольшим количеством точек общепита на тысячу жителей.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на платёжную систему SWiP.

Как показало исследование, лидирует Сочи, где на тысячу человек приходится более шести кафе или ресторанов.

На втором месте — Махачкала с показателем 3,8 заведения, на третьем — Калининград с показателем 3,1.

Далее следуют Краснодар, Иркутск, Тула, Владивосток, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Новосибирск.

Специалисты изучили информацию по 50 крупнейших российских городов.

Ранее глава Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в беседе с НСН высказался о получении звёзд Michelin ресторанами в Москве.