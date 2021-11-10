Названы города России с наибольшим количеством точек общепита на тысячу жителей

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Стали известны города России с наибольшим количеством точек общепита на тысячу жителей.
Названы города России с наибольшим количеством точек общепита на тысячу жителей
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на платёжную систему SWiP.

Как показало исследование, лидирует Сочи, где на тысячу человек приходится более шести кафе или ресторанов.

На втором месте — Махачкала с показателем 3,8 заведения, на третьем — Калининград с показателем 3,1.

Далее следуют Краснодар, Иркутск, Тула, Владивосток, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Новосибирск.

Специалисты изучили информацию по 50 крупнейших российских городов.

Ранее глава Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в беседе с НСН высказался о получении звёзд Michelin ресторанами в Москве.

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