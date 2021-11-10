Названы города России с наибольшим количеством точек общепита на тысячу жителей
- РИА Новости
Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на платёжную систему SWiP.
Как показало исследование, лидирует Сочи, где на тысячу человек приходится более шести кафе или ресторанов.
На втором месте — Махачкала с показателем 3,8 заведения, на третьем — Калининград с показателем 3,1.
Далее следуют Краснодар, Иркутск, Тула, Владивосток, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Новосибирск.
Специалисты изучили информацию по 50 крупнейших российских городов.
Ранее глава Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в беседе с НСН высказался о получении звёзд Michelin ресторанами в Москве.