Международный конкурс скрипачей пройдёт в Петербурге
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Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на медиацентр правительства города.
Оргкомитет анонсировал шесть премий в категориях Junior и Senior.
Также предусмотрен спецприз — запись на одном из ведущих лейблов Европы в области классической музыки Aulicus Classics.
В рамках конкурса также пройдут мастер-классы в режиме онлайн. Участники соберутся вместе только на гала-концерт и награждение.
Ранее ФАН сообщало, что спецпроект международного Дягилевского фестиваля — «Дягилев+» — пройдёт в Перми с 23 по 25 декабря.