Международный конкурс скрипачей пройдёт в Петербурге

Международный конкурс скрипачей Violino состоится в Санкт-Петербурге с 15 ноября по 15 декабря.

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на медиацентр правительства города.

Оргкомитет анонсировал шесть премий в категориях Junior и Senior.

Также предусмотрен спецприз — запись на одном из ведущих лейблов Европы в области классической музыки Aulicus Classics.

В рамках конкурса также пройдут мастер-классы в режиме онлайн. Участники соберутся вместе только на гала-концерт и награждение.

Ранее ФАН сообщало, что спецпроект международного Дягилевского фестиваля — «Дягилев+» — пройдёт в Перми с 23 по 25 декабря.