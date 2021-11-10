Международный конкурс скрипачей пройдёт в Петербурге

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Международный конкурс скрипачей Violino состоится в Санкт-Петербурге с 15 ноября по 15 декабря.
Международный конкурс скрипачей пройдёт в Петербурге
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Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на медиацентр правительства города.

Оргкомитет анонсировал шесть премий в категориях Junior и Senior.

Также предусмотрен спецприз — запись на одном из ведущих лейблов Европы в области классической музыки Aulicus Classics.

В рамках конкурса также пройдут мастер-классы в режиме онлайн. Участники соберутся вместе только на гала-концерт и награждение.

Ранее ФАН сообщало, что спецпроект международного Дягилевского фестиваля — «Дягилев+» — пройдёт в Перми с 23 по 25 декабря.

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