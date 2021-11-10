Актриса Гладких рассказала подробности о сериале «Чиновница»

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Актриса Яна Гладких рассказала подробности о сериале «Чиновница».
Актриса Гладких рассказала подробности о сериале «Чиновница»
  • ©kino-teatr.ru

«Я играю следователя, которая охотится за главной героиней — чиновницей, её играет Виктория Толстоганова. Более того, мы делим с ней одного мужчину. Моя героиня — сложный персонаж, её тема — одержимость любовью», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По словам Гладких, она дружит с режиссёром Оксаной Карас и оператором-постановщиком Сергеем Мачильским, поэтому съёмки прошли прекрасно.

«Мой основной партнёр — Артём Быстров, мой друг, мы вместе учились в Школе-студии МХАТ, он был на несколько курсов старше. С артистами, которые играли главных героев, я тоже приятельствую», — сообщила актриса.

Как отметила Гладких, её героиня и героиня Толстогановой — сильные женщины, они воюют очень изощрённо.

Ранее актёр Владимир Шевельков в беседе с Nation News поделился воспоминаниями о съёмках в фильме «Сердца трёх», который вышел в прокат 1 октября 1992 года.

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