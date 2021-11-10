Актёр Журавлёв рассказал о дружбе с Сухоруковым

Актёр Анатолий Журавлёв познакомился с Виктором Сухоруковым, который отмечает 10 ноября 70-й день рождения, на съёмках фильма «Бакенбарды». По его признанию, так зародилась их дружба.

«Мы с ним знакомы уже 30 лет — с момента съёмок фильма «Бакенбарды», где он играл отрицательную роль. Его внутренний свет доброго человека пронизывал даже эту отрицательную роль. Он никак не мог это скрыть, несмотря на то что играл замечательно. Я с большим удовольствием и радостью поздравляю Виктора, Витеньку, нашего любимого, замечательного, обожаемого всеми актёрами, с днём рождения. Желаю ему всего самого-самого хорошего!» — сказал Журавлёв в беседе с Nation News.

Ранее кинорежиссёр, сценарист и продюсер Алексей Нужный в беседе с ФАН рассказал о совместной работе с Виктором Сухоруковым.