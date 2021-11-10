В кинотеатрах Москвы покажут фильмы по произведениям Фёдора Достоевского

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В шести кинотеатрах сети «Москино» пройдёт показ ретроспективы экранизаций произведений писателя Фёдора Достоевского.
В кинотеатрах Москвы покажут фильмы по произведениям Фёдора Достоевского
  • © Александр Авилов / АГН Москва

Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Отмечается, что в список фильмов для показа вошли картины Ивана Пырьева, Льва Кулиджанова, Андрея Эшпая, Романа Качанова и Ричарда Айоади, рассказала генеральный директор «Москино» Наталья Мокрицкая.

Показы пройдут с 14 по 19 ноября.

Как ранее сообщала НСН, более 120 онлайн-мероприятий состоялись в Москве в начале ноября в рамках ежегодной девятой акции «Ночь искусств».

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