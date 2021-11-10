В кинотеатрах Москвы покажут фильмы по произведениям Фёдора Достоевского
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Об этом пишет «Вечерняя Москва».
Отмечается, что в список фильмов для показа вошли картины Ивана Пырьева, Льва Кулиджанова, Андрея Эшпая, Романа Качанова и Ричарда Айоади, рассказала генеральный директор «Москино» Наталья Мокрицкая.
Показы пройдут с 14 по 19 ноября.
Как ранее сообщала НСН, более 120 онлайн-мероприятий состоялись в Москве в начале ноября в рамках ежегодной девятой акции «Ночь искусств».