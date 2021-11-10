Режиссёр Нужный поделился впечатлениями от работы с Сухоруковым

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Кинорежиссёр, сценарист и продюсер Алексей Нужный рассказал о совместной работе с советским и российским актёром театра, кино и дубляжа, народным артистом Российской Федерации Виктором Сухоруковым, который 10 ноября отмечает 70-й день рождения.
Режиссёр Нужный поделился впечатлениями от работы с Сухоруковым
  • globallookpress.com
  • © Semen Likhodeev

В беседе с ФАН он поделился впечатлениями от совместной работы с артистом на съёмках фильма «Огонь».

«Виктор Иванович — артист неповторимый, тонкий, трогательный и, безусловно, талантливый. Я очень рад, что мне посчастливилось с ним работать, потому что таких отзывчивых, талантливых и внимательных артистов, больших по своему полёту и своей человечности, как Виктор Иванович, можно по пальцам пересчитать», — сказал Нужный.

Ранее актёр Владимир Шевельков в беседе с Nation News поделился воспоминаниями о съёмках в фильме «Сердца трёх», который вышел в прокат в октябре 1992 года.

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