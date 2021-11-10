Семь районов Сахалинской области предупредили о циклоне
- РИА Новости
«Ночью 11 ноября на территории Охинского, Ногликского, Александровск-Сахалинского, Тымовского, Смирныховского и Поронайского районов прогнозируется дождь, ветер 15—20 м/с, на побережьях — 19—24 м/с», — сообщили в ведомстве.
Также на территории Северо-Курильского района прогнозируются сильный дождь и ветер 22—27 м/с.
В администрации этих муниципальных образований направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию.