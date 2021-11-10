Землетрясение магнитудой 4,8 произошло у побережья Тайваня
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8 у берегов Тайваня. Об этом сообщает Геологическая служба США.
- Reuters
Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 72 км к востоку от города Хуалянь.
Очаг залегал на глубине 27,7 км.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,1 произошло в районе турецкого города Конья.
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