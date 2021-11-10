В Гидрометцентре сообщили, что москвичам пока не стоит ждать снежного покрова

Короткая ссылка
Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что в течение этой недели в Москве не успеет сформироваться снежный покров.
В Гидрометцентре сообщили, что москвичам пока не стоит ждать снежного покрова
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Накопление снега будет происходить, когда среднесуточная температура будет отрицательной, будет много осадков. Пока что таких условий нет», — приводит ТАСС прогноз метеоролога.

По её словам, есть вероятность, что в воскресенье, 14 ноября, и понедельник, 15 ноября, в Московской области начнётся формирование временного снежного покрова из-за похолодания.

Макарова добавила, что, как правило, снежный покров в Москве формируется в конце ноября.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «360» рассказал о снеге и самом холодном дне недели в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить