В Гидрометцентре сообщили, что москвичам пока не стоит ждать снежного покрова
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«Накопление снега будет происходить, когда среднесуточная температура будет отрицательной, будет много осадков. Пока что таких условий нет», — приводит ТАСС прогноз метеоролога.
По её словам, есть вероятность, что в воскресенье, 14 ноября, и понедельник, 15 ноября, в Московской области начнётся формирование временного снежного покрова из-за похолодания.
Макарова добавила, что, как правило, снежный покров в Москве формируется в конце ноября.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «360» рассказал о снеге и самом холодном дне недели в Москве.