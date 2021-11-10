В Гидрометцентре сообщили, что москвичам пока не стоит ждать снежного покрова

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что в течение этой недели в Москве не успеет сформироваться снежный покров.

«Накопление снега будет происходить, когда среднесуточная температура будет отрицательной, будет много осадков. Пока что таких условий нет», — приводит ТАСС прогноз метеоролога.

По её словам, есть вероятность, что в воскресенье, 14 ноября, и понедельник, 15 ноября, в Московской области начнётся формирование временного снежного покрова из-за похолодания.

Макарова добавила, что, как правило, снежный покров в Москве формируется в конце ноября.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «360» рассказал о снеге и самом холодном дне недели в Москве.