В Татарстане предупредили об усилении ветра до 17 м/с

В среду, 10 сентября, в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий.

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на региональное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В течение дня будет облачно с прояснениями. Ночью и утром ожидаются дожди и снег, местами кратковременная метель.

Скорость ветра при порывах может достигать 15—17 м/с, на дорогах гололедица.

Ночью -2...-7 ˚С, днём 0...-4 ˚С.

Ранее Андрей Продеус, педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор, в беседе с НСН дал рекомендации метеозависимым людям.