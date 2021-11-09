В Татарстане предупредили об усилении ветра до 17 м/с
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Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на региональное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В течение дня будет облачно с прояснениями. Ночью и утром ожидаются дожди и снег, местами кратковременная метель.
Скорость ветра при порывах может достигать 15—17 м/с, на дорогах гололедица.
Ночью -2...-7 ˚С, днём 0...-4 ˚С.
Ранее Андрей Продеус, педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор, в беседе с НСН дал рекомендации метеозависимым людям.