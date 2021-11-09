Актёр и певец Уилл Смит рассказал о фильме «Король Ричард», в котором он сыграл отца теннисисток Серены и Винус Уильямс.

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что на первый взгляд это спортивная драма.

«Где-то на середине фильма начинаешь понимать, что он совсем о другом — о чём-то, что намного важнее преодоления себя, упорства в достижении цели и прочих тем, столь характерных для спортивных драм. На самом деле фильм — об отцовской любви и ответственности и вообще об ответственности родителей за своих детей», — отметил артист.

По словам Смита, его персонаж — грандиозный парень, но не потому, что вырастил двух величайших спортсменок современности, а потому, что сберёг их при этом как физически, так и психически.

«Он просчитывал каждый их шаг. Внимательнейшим образом прислушивался к своей интуиции, пытаясь распознавать ловушки. Он добивался славы и денег, больших денег. Но ещё он, наблюдая за другими теннисистами, понял, что чем раньше спортсмен начинает, тем скорее он выгорает. Чем больше успех — тем сильнее психическая нагрузка», — пояснил актёр.

Как считает Смит, его герой сделал выводы и пошёл другим путём.

Артист добавил, что фильм является предупреждением родителям.

«Вы уверены, что ваш ребёнок — гений. Вы готовы на всё, чтобы проложить ему путь к славе, готовы идти напролом, сметая всё на своем пути. Отлично. Только не сметите заодно и самого ребёнка. Помните, что детская психика хрупка», — заключил Смит.

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