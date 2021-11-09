Коллектив БДТ возобновит работу на основной сцене 11 ноября

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Коллектив Большого драматического театра (БДТ) возобновит работу на основной сцене 11 ноября. Он представит в историческом здании на набережной Фонтанки спектакль «Три толстяка. Эпизод 7-й. Учитель».
Коллектив БДТ возобновит работу на основной сцене 11 ноября
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

Об этом сообщает НТВ.

«Этот спектакль не так часто идёт, он довольно тяжёлый в монтировке. И, в принципе, показалось, что самый удачный момент — начать с последней моей премьеры и начать довольно продолжительный период нашей деятельности. Пандемия продолжается, но ремонт заканчивается. Это точно», — заявил худрук БДТ Андрей Могучий.

Он отметил, что в этом сезоне на главной сцене планируется несколько премьер, в том числе спектакль «Елизавета Бам» литовского режиссёра Оскараса Коршуноваса.

Ранее ФАН сообщало, что спецпроект международного Дягилевского фестиваля «Дягилев+» пройдёт в Перми с 23 по 25 декабря.

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