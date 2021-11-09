Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в городе в ближайшие дни

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Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в городе в ближайшие дни.
Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в городе в ближайшие дни
  • Reuters

В беседе с «Невскими новостями» он заявил, что к вечеру среды, 10 ноября, ожидается +6 ˚С.

«11 и 12 ноября будет прохождение циклона с дождями — прогнозируется +6...+7 ˚С, потом к пятнице опять ожидается холодная погода, в выходные дни даже возможен снег», — отметил Колесов.

По его словам, на следующей неделе ожидается преобладание отрицательных температур, а днём столбик термометра поднимется до 0 ˚С.

«Сейчас будет период, когда постоянно проходят циклоны, поэтому ожидаются большие колебания температуры. Для пуховика ещё рано, но шапка и шарф точно нужны. Такая неустойчивая зима нас ждёт», — добавил синоптик.

Ранее Андрей Продеус, педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор, в беседе с НСН дал рекомендации метеозависимым людям.

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