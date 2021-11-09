Актриса Павловец рассказала подробности о своих ролях

Короткая ссылка
Актриса Ольга Павловец рассказала подробности о своих ролях.
Актриса Павловец рассказала подробности о своих ролях
  • @olga_pavlovets_real
  • Instagram

В беседе с интернет-изданием argumenti.ru она заявила, что в сериале «Тайна Лилит» её роль была далека от всего мистического, поскольку героиня — следователь.

«А это значит, что у моей героини было несколько скептическое отношение ко всем мистическим тайнам», — отметила Павловец.

По словам актрисы, любая роль учит артиста чему-то, а иногда и меняет жизнь.

«Ангел-хранитель» — один из любимых моих сериалов. Что касается Веры, то я очень люблю свою героиню. Я с благодарностью и удовольствием вспоминаю эти съёмки: замечательный актёрский состав, прекрасный режиссёр Макс Демченко», — сказала Павловец.

Как подчеркнула актриса, её героиня — женщина со стержнем, с верой, любовью к своим корням, отчему дому.

Павловец добавила, что скоро её можно будет увидеть в сериале «Тайны следствия».

«Очень, очень люблю этот сериал, съёмочную группу, Питер. Я там опять играю юриста. Кстати, параллельно снимаюсь ещё в одном сериале, где играю следователя. Называется «Борщи». Видимо, такая у меня «судьба», — заключила актриса.

Ранее актёр Владимир Шевельков в беседе с Nation News поделился воспоминаниями о съёмках в фильме «Сердца трёх», который вышел в прокат 1 октября 1992 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить