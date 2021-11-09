Актриса Павловец рассказала подробности о своих ролях

Актриса Ольга Павловец рассказала подробности о своих ролях.

В беседе с интернет-изданием argumenti.ru она заявила, что в сериале «Тайна Лилит» её роль была далека от всего мистического, поскольку героиня — следователь.

«А это значит, что у моей героини было несколько скептическое отношение ко всем мистическим тайнам», — отметила Павловец.

По словам актрисы, любая роль учит артиста чему-то, а иногда и меняет жизнь.

«Ангел-хранитель» — один из любимых моих сериалов. Что касается Веры, то я очень люблю свою героиню. Я с благодарностью и удовольствием вспоминаю эти съёмки: замечательный актёрский состав, прекрасный режиссёр Макс Демченко», — сказала Павловец.

Как подчеркнула актриса, её героиня — женщина со стержнем, с верой, любовью к своим корням, отчему дому.

Павловец добавила, что скоро её можно будет увидеть в сериале «Тайны следствия».

«Очень, очень люблю этот сериал, съёмочную группу, Питер. Я там опять играю юриста. Кстати, параллельно снимаюсь ещё в одном сериале, где играю следователя. Называется «Борщи». Видимо, такая у меня «судьба», — заключила актриса.

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