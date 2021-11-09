Синоптики спрогнозировали снег на Кубани 10 ноября

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Согласно прогнозу специалистов краевого ЦГМС, в Краснодарском крае в среду, 10 ноября, ожидается ухудшение погодных условий.
Синоптики спрогнозировали снег на Кубани 10 ноября
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Об этом пишет портал «Юга.ру».

Синоптики сообщают, что с 9 по 10 ноября через регион пройдут холодные атмосферные фронтальные разделы с северо-западных районов Европы.

Так, к вечеру вторника, 9 ноября, в регионе ожидается усиление осадков. Ветер 4—9 м/с, днём порывы 12—14 м/с, в горах до 15—20 м/с. Температура воздуха днём +13...+18 °C.

В среду, 10 ноября, на Кубани прогнозируют дожди, дожди с мокрым снегом, снег, местами — сильные осадки.

В юго-восточных, предгорных районах и горах ожидается налипание мокрого снега на деревьях и проводах. Видимость на дорогах ухудшится до 1000—500 м, возможна гололедица. Ветер усилится до 15—20 м/с.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области в середине недели ожидается похолодание до -10 °С.

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