Физик Васильев назвал причины полярного сияния в Иркутской области

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Заведующий лабораторией физики нижней и средней атмосферы Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН Роман Васильев рассказал о причинах полярного сияния в Иркутской области в начале ноября.
Физик Васильев назвал причины полярного сияния в Иркутской области
  • Pixabay

В беседе с «Российской газетой» специалист объяснил, что полярное сияние было вызвано магнитной бурей, которая происходила на Земле 3—4 ноября.

«Она была достаточно мощной. Индекс планетарной геомагнитной возмущённости 4 ноября достигал 7 баллов. Максимальное значение этой характеристики может составлять 9 баллов, а фоновое, повседневное значение — 2—3 балла... В этот раз из-за довольно сильной магнитной бури вблизи северного горизонта сияние можно было увидеть и в Иркутской области. Причём не только в северных районах, но даже в 20 км от Иркутска», — сказал Васильев.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с газетой «Известия» рассказал о причинах появления сухих гроз.

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