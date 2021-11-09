Синоптики спрогнозировали мороз до -20 °С в ХМАО 11 ноября

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Специалисты регионального Гидрометцентра сообщили, что в Ханты-Мансийском автономном округе температура в четверг, 11 ноября, резко опустится до -20 °С.
Синоптики спрогнозировали мороз до -20 °С в ХМАО 11 ноября
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

Об этом пишет URA.RU.

«Умеренные осадки в виде снега и дождя. В отдельных районах гололёдные явления. Температура ночью -1...-6 °С, по северо-западу до -14 °С, днём +3...-2 °С. 10 и 11 ноября небольшой снег. В отдельных районах изморозь. Температура -15...-20 °С ночью. Днём небольшой снег. Ветер северо-западный, умеренный. Температура местами до -19 °С», — сказано в сообщении Гидрометцентра.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков в беседе с «Радио 1» рассказал о похолодании в Московской области в ближайшие дни.

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