Выставка «Владимир Набоков. Возвращение» откроется 11 ноября в Петербурге

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Выставка «Владимир Набоков. Возвращение» откроется 11 ноября в Санкт-Петербурге. С 12 ноября её смогут увидеть все желающие.
Выставка «Владимир Набоков. Возвращение» откроется 11 ноября в Петербурге
  • © Институт русской литературы - Пушкинский Дом - РАН
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Об этом сообщает «Петербургский дневник».

На экспозиции представят мемориальные предметы и материалы из швейцарского архива писателя, недавно переданного России.

«Это были тяжёлые и сложные, но очень доброжелательные переговоры с набоковским фондом и набоковским обществом», — заявил директор ИРЛИ РАН (Пушкинский дом) Валентин Головин.

Выставка продлится до 26 ноября.

Ранее НТВ передавал, что в петербургском театре «Мастерская» поставили новую версию «Бесов» Фёдора Достоевского.

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