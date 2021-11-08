Выставка «Владимир Набоков. Возвращение» откроется 11 ноября в Петербурге

Выставка «Владимир Набоков. Возвращение» откроется 11 ноября в Санкт-Петербурге. С 12 ноября её смогут увидеть все желающие.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

На экспозиции представят мемориальные предметы и материалы из швейцарского архива писателя, недавно переданного России.

«Это были тяжёлые и сложные, но очень доброжелательные переговоры с набоковским фондом и набоковским обществом», — заявил директор ИРЛИ РАН (Пушкинский дом) Валентин Головин.

Выставка продлится до 26 ноября.

Ранее НТВ передавал, что в петербургском театре «Мастерская» поставили новую версию «Бесов» Фёдора Достоевского.