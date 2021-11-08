Выставка «Владимир Набоков. Возвращение» откроется 11 ноября в Петербурге
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Об этом сообщает «Петербургский дневник».
На экспозиции представят мемориальные предметы и материалы из швейцарского архива писателя, недавно переданного России.
«Это были тяжёлые и сложные, но очень доброжелательные переговоры с набоковским фондом и набоковским обществом», — заявил директор ИРЛИ РАН (Пушкинский дом) Валентин Головин.
Выставка продлится до 26 ноября.
Ранее НТВ передавал, что в петербургском театре «Мастерская» поставили новую версию «Бесов» Фёдора Достоевского.