В центре погоды «Фобос» рассказали о похолодании в Подмосковье в ближайшие дни

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал о похолодании в Московской области в ближайшие дни.
В центре погоды «Фобос» рассказали о похолодании в Подмосковье в ближайшие дни
  • © Официальный сайт мэра Москвы

«Похолодание мы ожидаем завтра днём. Но на территории Подмосковья оно может наступить уже в утренние часы. В целом в Московском регионе прогнозируется облачная погода. Ночью временами дождь, утром местами снег», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, температура воздуха по области составит 0...+5 °С. К вечеру вторника ожидаются отрицательные показатели. Осадки прекратятся, но есть вероятность гололедицы.

В ночь на среду, 10 ноября, температура воздуха понизится до -7 °С.

«Сегодня мы фиксировали давление на уровне 735 мм ртутного столба, а завтра ожидаем уже 755», — сказал Синенков.

Как добавил эксперт, похолодание не будет продолжительным — в четверг температура начнёт повышаться, а осадки в виде дождя и мокрого снега вернутся.

Ранее URA.RU сообщало, что спасатели предупредили о ветре до 20 м/с в Свердловской области.

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