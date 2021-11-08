В центре погоды «Фобос» рассказали о похолодании в Подмосковье в ближайшие дни

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал о похолодании в Московской области в ближайшие дни.

«Похолодание мы ожидаем завтра днём. Но на территории Подмосковья оно может наступить уже в утренние часы. В целом в Московском регионе прогнозируется облачная погода. Ночью временами дождь, утром местами снег», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, температура воздуха по области составит 0...+5 °С. К вечеру вторника ожидаются отрицательные показатели. Осадки прекратятся, но есть вероятность гололедицы.

В ночь на среду, 10 ноября, температура воздуха понизится до -7 °С.

«Сегодня мы фиксировали давление на уровне 735 мм ртутного столба, а завтра ожидаем уже 755», — сказал Синенков.

Как добавил эксперт, похолодание не будет продолжительным — в четверг температура начнёт повышаться, а осадки в виде дождя и мокрого снега вернутся.

Ранее URA.RU сообщало, что спасатели предупредили о ветре до 20 м/с в Свердловской области.