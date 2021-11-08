Дмитрий Куличков рассказал о спектакле «Буковски»

Короткая ссылка
Актёр Дмитрий Куличков рассказал о спектакле «Буковски».
Дмитрий Куличков рассказал о спектакле «Буковски»
  • @dmitriikulichkov
  • Instagram

«Неординарный, мощный проект — и для театра, и для каждого актёра, участвующего в постановке. В нём есть всё: клоунада, комиксы, мультфильмы, пародия. На мой взгляд, это высшая форма существования спектакля», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, работу над спектаклем в «Гоголь-центре» начали ещё в 2020 году.

Как отметил Куличков, в постановке практически нет сюжета.

«Вернее, он внутренне существует, но к нему добавлено бесконечное количество каких-то вещей из нашего кино, нашей культуры и немного нашего комичного представления об Америке 1970-х годов. Что мы, в сущности, можем знать о ней? Ничего. Поэтому спектакль не о ней и не о Чарльзе Буковски», — пояснил актёр.

Он считает, что это взгляд на действительность через персонажей Буковски, через мир его фантазий, текстов.

«Один день из жизни альтер эго писателя Хэнка, которого я играю. Это не биография, а скорее коллаж», — добавил Куличков.

Ранее актриса Дарья Бондаренко в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о работе в Театре на Малой Бронной, худруком которого является Константин Богомолов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить