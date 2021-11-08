Актёр Дмитрий Куличков рассказал о спектакле «Буковски».

«Неординарный, мощный проект — и для театра, и для каждого актёра, участвующего в постановке. В нём есть всё: клоунада, комиксы, мультфильмы, пародия. На мой взгляд, это высшая форма существования спектакля», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, работу над спектаклем в «Гоголь-центре» начали ещё в 2020 году.

Как отметил Куличков, в постановке практически нет сюжета.

«Вернее, он внутренне существует, но к нему добавлено бесконечное количество каких-то вещей из нашего кино, нашей культуры и немного нашего комичного представления об Америке 1970-х годов. Что мы, в сущности, можем знать о ней? Ничего. Поэтому спектакль не о ней и не о Чарльзе Буковски», — пояснил актёр.

Он считает, что это взгляд на действительность через персонажей Буковски, через мир его фантазий, текстов.

«Один день из жизни альтер эго писателя Хэнка, которого я играю. Это не биография, а скорее коллаж», — добавил Куличков.

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