В Москве 9 ноября откроется выставка в честь 80-летия Юрия Норштейна

В Еврейском музее и центре толерантности в Москве представили выставку «Снег на траве», которая посвящена 80-летию режиссёра мультипликационного кино и художника-мультипликатора Юрия Норштейна.

Об этом сообщает ОТР.

Открывает экспозицию инсталляция в честь Марьиной Рощи, где Норштейн провёл детство и юность. Его воспоминания стали основой мультфильма «Сказка сказок».

Отдельный раздел рассказывает о создании «Ёжика в тумане». Также представлены эскизы к «Шинели».

«Какой путь проходишь, чтобы подойти только к одному жесту. А для меня в мультипликации жест — это всё. Это гигантская работа, и так и должно быть, и тут жаловаться не на что. Если ты вступил на этот путь, то будь добр работать», — заявил Норштейн.

Для посетителей выставка будет доступна со вторника, 9 ноября. Посетить экспозицию можно до 9 января.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что экспозиция «Фотография вне времени», организованная Союзом фотохудожников России, откроется 9 ноября в Краснодарском краевом выставочном зале.