Синоптики прогнозируют похолодание до -5 °С на Ставрополье

Гидрометцентр Ставропольского края сообщил, что в среду, 10 ноября, на территории региона температура может понизиться до -5 °С. Местами может сформироваться снежный покров.

Об этом пишет сайт pobeda26.ru.

Ведущий синоптик ставропольского Гидрометцентра Светлана Пьянова отметила, что в ближайшие дни в регионе резко похолодает. Если 9 ноября на территории края будет от +15 до +20 °С, то на следующий день столбик термометра опустится до -2…-7 °С. При этом порывы северо-западного ветра будут достигать 11—14 м/с.

«Уже в среду по территории края будет перемещаться атмосферный фронт, который местами вызовет сильные осадки. Очень резко похолодает — примерно на 10—15 °С. В ночь на 11 ноября и вовсе ожидается от 0 до -5 °С мороза», — рассказала Пьянова.

Она отметила, что метеорологическая зима, однако, в регионе пока не ожидается.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области в середине недели ожидается похолодание до -10 °С.