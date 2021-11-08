Синоптики прогнозируют похолодание до -5 °С на Ставрополье

Короткая ссылка
Гидрометцентр Ставропольского края сообщил, что в среду, 10 ноября, на территории региона температура может понизиться до -5 °С. Местами может сформироваться снежный покров.
Синоптики прогнозируют похолодание до -5 °С на Ставрополье
  • © Дмитрий Степанов
  • РИА Новости

Об этом пишет сайт pobeda26.ru.  

Ведущий синоптик ставропольского Гидрометцентра Светлана Пьянова отметила, что в ближайшие дни в регионе резко похолодает. Если 9 ноября на территории края будет от +15 до +20 °С, то на следующий день столбик термометра опустится до -2…-7 °С. При этом порывы северо-западного ветра будут достигать 11—14 м/с.

«Уже в среду по территории края будет перемещаться атмосферный фронт, который местами вызовет сильные осадки. Очень резко похолодает — примерно на 10—15 °С. В ночь на 11 ноября и вовсе ожидается от 0 до -5 °С мороза», — рассказала Пьянова.

Она отметила, что метеорологическая зима, однако, в регионе пока не ожидается.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области в середине недели ожидается похолодание до -10 °С.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить