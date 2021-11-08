В Москве вернули исторический облик фасаду дома Скопника начала ХХ века

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В Москве завершается капремонт в бывшем доходном доме Скопника, который расположен на Спиридоновке.
В Москве вернули исторический облик фасаду дома Скопника начала ХХ века
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом пишет сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства.

Отмечается, что здание в стиле позднего модерна было построено в 1906 году по проекту немецкого архитектора Густава Гельриха. 

«Кирпичную кладку расчистили, оштукатурили и покрасили, деревянные конструкции обработали огнебиозащитным составом. Фасаду вернули исторический облик. В том числе восстановили рисунок 32 кронштейнов», — уточняется в сообщении.

Работы планируют завершить до конца осени.

Ранее НСН передавала, что в Москве рассказали о ходе реставрации парадных ворот Александринского дворца в Нескучном саду.

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