Вылетную магистраль Большие Каменщики — Липецкая улица в Москве озеленят

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Заммэра Пётр Бирюков рассказал, что в районе вылетной магистрали Большие Каменщики — Липецкая улица в Москве высадят более 8 тыс. деревьев и кустарников.
Вылетную магистраль Большие Каменщики — Липецкая улица в Москве озеленят
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает kp.ru.

«Этой осенью и в начале зимы на участке магистрали планируется высадить 257 деревьев и 7,9 тыс. кустарников. Они украсят улицы Большие Каменщики, Велозаводскую и Липецкую, Новоспасский проезд, Симоновский вал, проспекты Андропова и Пролетарский», — сказал Бирюков.

Как ранее передавала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по благоустройству на северо-западе столицы.

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