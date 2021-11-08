Вылетную магистраль Большие Каменщики — Липецкая улица в Москве озеленят

Заммэра Пётр Бирюков рассказал, что в районе вылетной магистрали Большие Каменщики — Липецкая улица в Москве высадят более 8 тыс. деревьев и кустарников.

Об этом сообщает kp.ru.

«Этой осенью и в начале зимы на участке магистрали планируется высадить 257 деревьев и 7,9 тыс. кустарников. Они украсят улицы Большие Каменщики, Велозаводскую и Липецкую, Новоспасский проезд, Симоновский вал, проспекты Андропова и Пролетарский», — сказал Бирюков.

Как ранее передавала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по благоустройству на северо-западе столицы.