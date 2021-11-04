Метеоролог Тишковец рассказал о погоде в Центральной России в выходные

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в Центральной России в выходные.
Метеоролог Тишковец рассказал о погоде в Центральной России в выходные
  • РИА Новости

В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что в субботу, 6 ноября, над регионом пройдёт холодный атмосферный фронт, который принесёт локальные осадки, ветер в пределах 5—10 м/с.

Температура составит +5...+10 °С.

«В воскресенье Центральная Россия окажется сначала в тылу циклона, потом на гребне антициклона, потом власть снова захватит тёплый фронт. Будет крутиться такая атмосферная карусель, будет облачно, пройдут кратковременные дожди, в основном в ночь на воскресенье и утром», — отметил Тишковец.

По его словам, ночью ожидается +2...+7 °С, днём +4...+9 °С.

Ранее Тишковец в беседе с НСН рассказал, как изменился климат в России за последние 30 лет.

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