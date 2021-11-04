Аналитики изучили эмоциональное состояние жителей российских регионов в соцсетях

Аналитики изучили эмоциональное состояние жителей российских регионов в социальных сетях. Осенью 2021 года лидерами «индекса любви» стали Крым, Ямало-Ненецкий автономный округ и Костромская область.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Brand Analytics.

Специалисты проанализировали сообщения на русском языке в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, а также на форумах и в блогах, опубликованные 6 — 17 октября, написанные от первого лица в настоящем времени.

Оказалось, что 82,42% из них были о любви, 18,56% — о ненависти.

Рекордсменом роста признали Северную Осетию. Чаще всего пользователи говорили о красоте осетинской природы, восхищались горными видами, нацпарками и другими достопримечательностями, признавались в любви к осетинским пирогам.