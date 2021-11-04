В России потушили пять природных пожаров за сутки

Лесопожарные службы в России за сутки потушили пять природных пожаров на площади 68 га.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 2 ноября 2021 года, в России лесопожарными силами ликвидировано десять лесных пожаров на площади 606 га» — приводит РИА Новости сообщение Авиалесоохраны.

Отмечается, что к полуночи 4 ноября в России действовало четыре лесных пожаров на площади 143 га, их активно тушили.

Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Еврейской автономной области: там действует три пожара на площади 140 га.

Ранее сообщалось, что федеральное финансирование охраны лесов от пожаров в Якутии увеличено более чем на 1 млрд рублей.