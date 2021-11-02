Специалист «Фобоса» Тишковец рассказал о причинах тумана в Москве

Туман в столице вызван безветренной погодой, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Это нормальная погода для такого сезона, уточнил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«В условиях антициклональной и малооблачной погоды, безветрия возникает мощное радиационное выхолаживание, которое приводит к конденсированию водяного пара, скопившегося в атмосфере, и образованию гидрометеоров, которые формируют густые дымки и туманы», — рассказал Тишковец.

По его словам, туман с видимостью менее 100 м в Москве опустился с полуночи.

Он добавил, что «такой продолжительности туманы бывают не так часто — не чаще одного раза в пять лет».

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге в начале ноября ожидаются дожди.