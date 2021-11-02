В Москве состоится акция «Ночь искусств»

Короткая ссылка
Более 120 онлайн-мероприятий пройдут в Москве 4—5 ноября в рамках ежегодной акции «Ночь искусств», которая состоится в девятый раз.
В Москве состоится акция «Ночь искусств»
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает НСН.

По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, в числе запланированных мероприятий концерты, лекции, перформансы, выставки и театральные постановки. Она отметила, что благодаря технологиям арт-площадки могут расширить свою аудиторию и приобщить к акции жителей любых городов России.

Организатором акции выступил Департамент культуры Москвы.

Как ранее сообщала интернет-газета «Взгляд», Президентский фонд культурных инициатив начал заявочную кампанию грантового конкурса 2022 года на поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить