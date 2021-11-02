В Москве состоится акция «Ночь искусств»

Более 120 онлайн-мероприятий пройдут в Москве 4—5 ноября в рамках ежегодной акции «Ночь искусств», которая состоится в девятый раз.

Об этом сообщает НСН.

По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, в числе запланированных мероприятий концерты, лекции, перформансы, выставки и театральные постановки. Она отметила, что благодаря технологиям арт-площадки могут расширить свою аудиторию и приобщить к акции жителей любых городов России.

Организатором акции выступил Департамент культуры Москвы.

Как ранее сообщала интернет-газета «Взгляд», Президентский фонд культурных инициатив начал заявочную кампанию грантового конкурса 2022 года на поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.