В Москве состоится акция «Ночь искусств»
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Об этом сообщает НСН.
По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, в числе запланированных мероприятий концерты, лекции, перформансы, выставки и театральные постановки. Она отметила, что благодаря технологиям арт-площадки могут расширить свою аудиторию и приобщить к акции жителей любых городов России.
Организатором акции выступил Департамент культуры Москвы.
Как ранее сообщала интернет-газета «Взгляд», Президентский фонд культурных инициатив начал заявочную кампанию грантового конкурса 2022 года на поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.