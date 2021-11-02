Виолончелист Шаповалов оценил возможность сыграть в космосе

Денис Шаповалов, победитель конкурса имени Чайковского в номинации «Виолончель», композитор и дирижёр, иронично оценил возможность помузицировать в космосе.

В беседе с ФАН музыкант признался, что не завидует актрисе Юлии Пересильд и режиссёру Климу Шипенко, ради съёмок нового фильма слетавшим на орбиту.

«Дело в том, что нам, виолончелистам, приходится путешествовать со своим немаленьким инструментом и покупать на него отдельный билет, в нашем случае и так недешевый. Мягко говоря, полёт в космос станет ещё дороже. Для виолончелистов любые передвижения по воздуху — это, кроме дополнительных денег, ещё и хлопоты, чтобы место подтвердили в самолёте. А выбрать его нужно так, чтобы твой инструмент не мешал другим пассажирам. Поэтому будем ждать, когда в «Роскосмосе» начнут бронировать билеты на виолончель», — пошутил он.

По сообщениям ОТР, в октябре в Московском театре «Геликон-опера» состоялась премьера «Альфа & Омега» израильского композитора Гиля Шохата.