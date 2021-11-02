Виолончелист Шаповалов оценил возможность сыграть в космосе

Короткая ссылка
Денис Шаповалов, победитель конкурса имени Чайковского в номинации «Виолончель», композитор и дирижёр, иронично оценил возможность помузицировать в космосе.
Виолончелист Шаповалов оценил возможность сыграть в космосе
  • © Свердловская ордена Трудового Красного Знамени государственная академическая филармония»

В беседе с ФАН музыкант признался, что не завидует актрисе Юлии Пересильд и режиссёру Климу Шипенко, ради съёмок нового фильма слетавшим на орбиту.

«Дело в том, что нам, виолончелистам, приходится путешествовать со своим немаленьким инструментом и покупать на него отдельный билет, в нашем случае и так недешевый. Мягко говоря, полёт в космос станет ещё дороже. Для виолончелистов любые передвижения по воздуху — это, кроме дополнительных денег, ещё и хлопоты, чтобы место подтвердили в самолёте. А выбрать его нужно так, чтобы твой инструмент не мешал другим пассажирам. Поэтому будем ждать, когда в «Роскосмосе» начнут бронировать билеты на виолончель», — пошутил он.

По сообщениям ОТР, в октябре в Московском театре «Геликон-опера» состоялась премьера «Альфа & Омега» израильского композитора Гиля Шохата.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить