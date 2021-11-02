Климатолог назвал особенности ноября в России

Поздняя осень в России — самое тёмное время года, наиболее тёмным месяцем можно назвать ноябрь, сказал директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Алексей Кокорин.

О том, почему россиянам сложно переносить ноябрь, он рассказал в эфире радио Sputnik.

«У природы нет плохой погоды, но есть ноябрь. Это достаточно тёмный месяц на большей части территории России, а ещё он холодный. То есть в ноябре снега и нормальной солнечной зимы ещё нет, но и бабьего лета уже больше нет. Поэтому ноябрь по погоде — это грустный месяц для россиян. Понятно, что в декабре будет ещё меньше света и больше холода, но тогда снег будет отражать свет, а это значит, что темени, как в ноябре, уже не будет», — объяснил Кокорин.

Он также отметил, что температура воздуха в ноябре постепенно повышается в среднем на 0,5 °С на фоне глобального потепления.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал, как изменился климат в России за последние 30 лет.