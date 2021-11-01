В Москве и Подмосковье объявили «жёлтый» уровень метеоопасности из-за тумана

Короткая ссылка
В Москве и Московской области объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности в связи с туманом. Об этом сообщил Гидрометцентр.
В Москве и Подмосковье объявили «жёлтый» уровень метеоопасности из-за тумана
  • © Официальный сайт мэра Москвы

«Жёлтый» — погода потенциально опасна», — отмечается на сайте метеослужбы.

В столичном регионе предупреждение действует до 09:00 мск 2 ноября.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге в начале ноября ожидаются дожди.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить