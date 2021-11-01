В Москве и Подмосковье объявили «жёлтый» уровень метеоопасности из-за тумана
В Москве и Московской области объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности в связи с туманом. Об этом сообщил Гидрометцентр.
- © Официальный сайт мэра Москвы
«Жёлтый» — погода потенциально опасна», — отмечается на сайте метеослужбы.
В столичном регионе предупреждение действует до 09:00 мск 2 ноября.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге в начале ноября ожидаются дожди.
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