Метеоролог Позднякова рассказала о погоде в Москве в начале ноября

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Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова дала прогноз, согласно которому до 4 ноября в Москве не ожидается осадков, однако позже погода начнёт портиться.
Метеоролог Позднякова рассказала о погоде в Москве в начале ноября
  • © Официальный сайт мэра Москвы

Об этом она сообщила в беседе с Life.ru.

По её данным, с 1 по 3 ноября осадков не ожидается. Днём температура +7...+9 °С, а предстоящей ночью москвичей ждут заморозки до -1 °С.

«Погода начнёт портиться в ночь на 4 ноября. Наиболее неблагоприятная погода ждёт нас 5 ноября: будет небольшой дождь. Но с 5—6 ноября температура воздуха в Москве будет +11...+12 °С», — отметила Позднякова.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге в начале ноября ожидаются дожди.

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