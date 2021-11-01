Метеоролог Позднякова рассказала о погоде в Москве в начале ноября
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Об этом она сообщила в беседе с Life.ru.
По её данным, с 1 по 3 ноября осадков не ожидается. Днём температура +7...+9 °С, а предстоящей ночью москвичей ждут заморозки до -1 °С.
«Погода начнёт портиться в ночь на 4 ноября. Наиболее неблагоприятная погода ждёт нас 5 ноября: будет небольшой дождь. Но с 5—6 ноября температура воздуха в Москве будет +11...+12 °С», — отметила Позднякова.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге в начале ноября ожидаются дожди.