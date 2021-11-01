Постановщик «Ледникового периода» Ставиский рассказал о тренировках Бородиной

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Двукратный чемпион мира в танцах на льду, хореограф-постановщик «Ледникового периода» Максим Ставиский рассказал о тренировках телеведущей Ксении Бородиной, которая выступает в паре с олимпийским чемпионом Сочи-2014 Дмитрием Соловьёвым.
Постановщик «Ледникового периода» Ставиский рассказал о тренировках Бородиной
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«Бывают случаи, что звезда уезжает на съёмки, — это сложная ситуация, приходится быстро что-то ставить... Например, у нас каталась в прошлом сезоне Ольга Бузова с Дмитрием Соловьёвым, а сейчас есть пара Ксения Бородина с Димой Соловьёвым — они могут провести на льду чуть ли не целый день. Почему так много? У нас есть участники, которые, возможно, более приспособлены к спорту, координационно лучше подготовлены. А есть люди, которым нужно наматывать километры, чтобы отточить то или иное движение. Всё зависит от человека и от его способностей», — сказал Ставиский в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее, как передавало ФАН, продюсер «Ледникового периода» Илья Авербух рассказал о перспективах олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой в качестве ведущей телешоу.

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