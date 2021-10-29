В Петергофе напомнили о правилах посещения с 30 октября

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В Петергофе напомнили о правилах посещения музея и парка с субботы, 30 октября.
В Петергофе напомнили о правилах посещения с 30 октября
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Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«Все парки бесплатные, и гулять по ним можно без QR-кода и ПЦР-тестов», — заявили в пресс-службе.

С музеями ситуация другая: на входе нужно предъявить QR-код о вакцинации или перенесённом заболевании. Если есть медотвод, необходимо предоставить справку.

Также можно предъявить результаты ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до посещения музея.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что «Ночь искусств» пройдёт в Удмуртии в режиме онлайн.

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