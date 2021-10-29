Экономист Масленников высказался о смене названия компании Facebook на Meta
- Reuters
«Во-первых, непонятно, что такое виртуальная реальность, которую они начнут, условно говоря, продавать. Во-вторых, как к этому отнесётся аудитория, насколько она это воспримет и какие предпочтения (у неё будут. — RT)», — заявил он в беседе с изданием «Правда.Ру».
По словам эксперта, компания вступила в новый этап развития, который сопряжён с рядом рисков.
«Пока неочевидно, что будет какой-то мощный рост», — добавил Масленников.
Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в беседе с «Радио 1» прокомментировал смену названия компании Facebook на Meta.