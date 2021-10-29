Интернет-омбудсмен Мариничев прокомментировал смену названия компании Facebook на Meta

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Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев прокомментировал смену названия компании Facebook на Meta.
Интернет-омбудсмен Мариничев прокомментировал смену названия компании Facebook на Meta
  • Reuters

«Переименование Facebook — это желание отойти от клише «социальная сеть» и сформировать сразу метавселенную, то есть логические и виртуальные миры и управление ими. Facebook, переименовываясь в Meta, меняет не только название», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По словам эксперта, важен не сам технологический продукт, а готовность общества принять новизну.

Как считает Мариничев, создание Meta становится некой точкой отсчёта, от которой можно пойти к созданию нового класса продуктов с точки зрения их применения в обществе.

Ранее управляющий партнёр коммуникационного агентства B&C Марк Шерман в беседе с газетой «Известия» выразил мнение, что компания хочет позиционировать себя не как группу соцсетей, а как виртуальное пространство.

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