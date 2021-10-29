Эксперт по конкурентной разведке прокомментировал смену названия компании Facebook на Meta
- Reuters
«Официально Facebook сделал ребрендинг потому, что они уходят от просто соцсети к метавселенной, это их официальная точка зрения», — заявил он в беседе с Life.ru.
Как отметил Ющук, соцсеть становится не единственной частью компании, а когда корпорация переходит в новое качество, то и название может измениться.
Со своей стороны, управляющий партнёр коммуникационного агентства B&C Марк Шерман в беседе с газетой «Известия» выразил мнение, что компания хочет позиционировать себя не как группу соцсетей, а как виртуальное пространство.
«Кроме того, ребрендинг позволит отвлечь внимание от репутационных скандалов, в которых компания оказалась после признаний бывшей сотрудницы, которая предоставила СМИ большое число внутренних документов», — сказал Шерман.
Ранее основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания меняет своё название на Meta.