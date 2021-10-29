Эксперт по конкурентной разведке прокомментировал смену названия компании Facebook на Meta

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Эксперт по конкурентной разведке, профессор Уральского государственного экономического университета, член международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук прокомментировал смену названия компании Facebook на Meta.
Эксперт по конкурентной разведке прокомментировал смену названия компании Facebook на Meta
  • Reuters

«Официально Facebook сделал ребрендинг потому, что они уходят от просто соцсети к метавселенной, это их официальная точка зрения», — заявил он в беседе с Life.ru.

Как отметил Ющук, соцсеть становится не единственной частью компании, а когда корпорация переходит в новое качество, то и название может измениться.

Со своей стороны, управляющий партнёр коммуникационного агентства B&C Марк Шерман в беседе с газетой «Известия» выразил мнение, что компания хочет позиционировать себя не как группу соцсетей, а как виртуальное пространство.

«Кроме того, ребрендинг позволит отвлечь внимание от репутационных скандалов, в которых компания оказалась после признаний бывшей сотрудницы, которая предоставила СМИ большое число внутренних документов», — сказал Шерман.

Ранее основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания меняет своё название на Meta.

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