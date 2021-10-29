Российские туристы стали чаще покупать билеты в день отъезда
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Об этом сообщает «Газета.Ru».
В сентябре — октябре 2021 года путешественники приобретали авиабилеты в день вылета в 42,7% случаев (в 2020-м — в 33%, в 2019-м — в 25,3%).
Билеты на поезд приобретали в день отправления в 38% случаев (в 2020-м — в 30,4%, в 2019-м — в 31,6%).
Чаще всего в день вылета покупали авиабилеты в Москву, Санкт-Петербург и Сочи.
Эти же города лидируют и по числу бронирований железнодорожных билетов.
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