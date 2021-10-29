Российские туристы стали чаще покупать билеты в день отъезда

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В 2021 году российские туристы стали чаще покупать билеты на самолёты и поезда в день отъезда, заявили в сервисе OneTwoTrip.
Российские туристы стали чаще покупать билеты в день отъезда
  • Pixabay

Об этом сообщает «Газета.Ru».

В сентябре — октябре 2021 года путешественники приобретали авиабилеты в день вылета в 42,7% случаев (в 2020-м — в 33%, в 2019-м — в 25,3%).

Билеты на поезд приобретали в день отправления в 38% случаев (в 2020-м — в 30,4%, в 2019-м — в 31,6%).

Чаще всего в день вылета покупали авиабилеты в Москву, Санкт-Петербург и Сочи.

Эти же города лидируют и по числу бронирований железнодорожных билетов.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что аналитики сервиса Tvil.ru назвали самые популярные направления в России для зимнего отдыха.

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