В сети вышел трейлер сериала «Вне себя»

В сети состоялась премьера трейлера российского комедийного сериала «Вне себя».

В ленте рассказывается о преуспевающем финансисте, которого ежедневно преследуют галлюцинации в виде убитой супруги и её любовника-следователя. Чтобы вернуться в нормальное состояние, герой обращается к психиатру и начинает расследование смерти жены.

Роли в проекте исполнили Евгений Стычкин, Елена Лядова, Евгений Цыганов, Аглая Тарасова, Анна Котова-Дерябина и другие.

Продюсерами «Вне себя» стали Валерий Федорович и Евгений Никишов (1-2-3 Production), за сценарий отвечал Андрей Золотарёв.

Показ сериала начнётся на видеосервисе PREMIER 18 ноября.