Синоптики рассказали о погоде в Татарстане в выходные

В Гидрометцентре Татарстана рассказали о погоде в регионе в выходные.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на сайт учреждения.

В субботу, 30 октября, республика вновь окажется в зоне влияния тёплого атмосферного фронта. Ночью и утром ожидается снег и мокрый снег, днём местами возможен небольшой дождь. В течение суток прогнозируется усиление ветра до 15 м/с.

Ночью -1...-6 °С, днём +4...+9 °С.

В воскресенье, 31 октября, ночью местами возможен небольшой дождь, днём без существенных осадков. Температура в ночное время составит +2...+7 °С, днём +6...+11 °С.

Ранее педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в беседе с НСН дал рекомендации метеозависимым людям.