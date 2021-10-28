Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, почему в нерабочие дни будут открыты театры.

«Театры оставили — такая отдушина. Но там тоже ограничения на самом деле серьёзные. Музеи оставили в Подмосковье, они открыты. Там нет такого столпотворения», — заявил он в эфире телеканала «360».

По его словам, в нерабочие дни кинотеатры закрыты, так как там большая зона общения, постоянно идут сеансы и, как правило, залы расположены в торговых центрах.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области приостановили плановую диспансеризацию из-за COVID-19.