Воробьёв рассказал, почему в нерабочие дни будут открыты театры

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, почему в нерабочие дни будут открыты театры.
Воробьёв рассказал, почему в нерабочие дни будут открыты театры
  • © Правительство Московской области

«Театры оставили — такая отдушина. Но там тоже ограничения на самом деле серьёзные. Музеи оставили в Подмосковье, они открыты. Там нет такого столпотворения», — заявил он в эфире телеканала «360».

По его словам, в нерабочие дни кинотеатры закрыты, так как там большая зона общения, постоянно идут сеансы и, как правило, залы расположены в торговых центрах.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области приостановили плановую диспансеризацию из-за COVID-19.

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