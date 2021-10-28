В Подмосковье рассказали о формате «Ночи искусств»

Всероссийская акция «Ночь искусств» состоится в Московской области в онлайн-формате.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Минкультуры.

Музеи подготовили видеолекции, спектакли и трансляции концертов.

Так, музей «Новый Иерусалим» покажет ключевые работы выставки «Константин Горбатов. Приближая красоту», а музей-заповедник «Мелихово» проведёт онлайн-трансляцию мини-спектаклей театра «Чеховская студия».

Серпуховский музыкально-драматический театр запланировал онлайн-спектакль «Граф Нулин».

Среди других участников — музейный комплекс «Зарайский кремль» и Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что «Ночь искусств» пройдёт в Удмуртии в режиме онлайн.